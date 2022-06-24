ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي

يستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم في نهاية الاسبوع الثاني من أغسطس على أرضه ضد أودينيزي، بحسب برنامج موسم 2022-2023 المعلن يوم الجمعة.
تلعب تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي بعد ذلك مع أتالانتا، بولونيا وساسوولو، قبل استقبال أول ديربي لمدينة ميلانو ضد إنتر في 3 أو 4 سبتمبر.
وبعد صيام دام أكثر من عشر سنوات، أحرز ميلان لقبه التاسع عشر في "سيري أ" في المرحلة 38 الأخيرة، برصيد 86 نقطة مقابل 84 لإنتر.
وفي 23 أكتوبر، يلعب ميلان مع الصاعد مونتسا الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني باني أمجاد ميلان على مدى ثلاثة عقود، عندما قاده خلال فترة رئاسته بمعاونة الرجل القوي أدريانو غالياني إلى 29 لقباً.
وكانت ملكية النادي انتقلت أخيرا إلى مجموعة ريدبيرد الأميركية.
وعلى غرار باقي البطولات الكبرى، يتوقف الدوري الإيطالي في نهاية فصل الخريف، إفساحا في المجال لكأس العالم 2022 في قطر.
تقام المرحلة الخامسة عشرة في 13 نوفمبر والسادسة عشرة في 4 يناير، فيما يُختتم الدوري في 4 يونيو.
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