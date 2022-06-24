واين روني يتخلى عن تدريب ديربي كاونتي

قرر نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني التخلي عن تدريب ديربي كاونتي الذي يتحضر للعب في المستوى الإنجليزي الثالث للمرة الأولى منذ 36 عاماً.

وعجز روني عن إبقاء دربي في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" الموسم المنصرم نتيجة حسم 21 نقطة من رصيد النادي بسبب إفلاسه.

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وفي مهمته التدريبية الأولى، أدى روني وظيفته بشكل لافت لدرجة أنه كان قريباً من تجنيب الفريق الهبوط حتى في ظل حسم 21 نقطة من رصيده، لكنه أنهى الموسم في نهاية المطاف في المركز الثالث والعشرين قبل الأخير بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.

واعتقد الكثيرون أن ابن الـ36 عاماً سيبقى مع الفريق من أجل محاولة العودة به إلى "تشامبيونشيب" الموسم المقبل، لكن بسبب المشاكل المالية المتواصلة في النادي قرر الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي التخلي عن المهمة وفق ما أفاد النادي يوم الجمعة في بيان.

وقال النادي: أعلم واين روني اليوم نادي ديربي كاونتي لكرة القدم برغبته في إعفائه من مهامه كمدرب للفريق الأول بمفعول فوري.

وتولى روني الإشراف على الفريق في 2020 مع مواصلة اللعب في صفوفه أيضاً حتى يناير 2021 حين قرر الاعتزال والتفرغ التام للتدريب.

وارتبط اسم روني الموسم المنصرم بعودة محتملة إلى فريق بداياته الكروية إيفرتون لتولي الإشراف عليه بعد النجاح الذي حققه في ديربي.