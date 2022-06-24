"نادٍ أوروبي شهير" رفض دعم لاجئي أوكرانيا

رفض نادٍ أوروبي شهير تعويض شاختار دونيتسك الأوكراني عن إلغاء مباراة ودية بينهما كان من المقرر أن تُلعب لولا اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما رفض دفع تلك التعويضات للاجئين الأوكرانيين.

وكشف سيرجي بالكن الرئيس التنفيذي للنادي الأوكراني أن هناك ناديا أوروبيا كبيرا -رفض ذكر اسمه- لم يدفع لشاختار حتى الآن تعويضًا بسبب غيابه عن مباراة ودية مُلغاة.

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وقال بالكن لـ "ذا أثليتك": هناك أشخاص يتجولون قائلين" أنا أدعم أوكرانيا" حسنًا أظهر لنا ذلك إذًا، لدينا عقد مع نادٍ أوروبي معروف يتضمن بندًا ينص على أنه يجب عليهم اللعب معنا مباراة ودية أو أنهم ملزمون بدفع 300 ألف يورو (258 ألف جنيه إسترليني).

وتابع: لم تُلعب المباراة على الرغم من المحاولة مرات عديدة (سابقًا) تنظيمها. عندما بدأت الحرب، قلنا لهم: لن تُلعب المباراة ولسنا بحاجة إلى المال كنادٍ، لذا يرجى التبرع بهذه الأموال للاجئين الأوكرانيين.

وواصل: هذا النادي لديه أموال طائلة لكنه اختار عدم الدفع، لا أهتم كثيرًا حينما يقولون في الإعلام أنهم يدعمون بلادنا.

وأتم: نحن نقدر أندية مثل أولمبياكوس اليوناني وبنفيكا البرتغالي على المساعدات الطبية والإنسانية التي أرسلوها لجيش أوكرانيا.

وكان شاختار يتصدر الدوري الأوكراني قبل تعليق الموسم الكروي وإلغائه في أبريل الماضي، عقب العملية العسكرية الروسية التي بدأت في أراضي أوكرانيا خلال شهر فبراير.