المهاجم النيجيري أوونيي إلى نوتنغهام بصفقة قياسية

أجرى نوتنغهام فوريست، العائد إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد غياب 23 عاماً، تعاقداً قياسياً بضمّه المهاجم النيجيري تايوو أوونيي من يونيون برلين الألماني، بصفقة مقدّرة بـ17 مليون جنيه استرليني (نحو 20.85 مليون دولار) لخمس سنوات.

سجل ابن الرابعة والعشرين 20 هدفاً في 43 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، واصبح اول لاعب ينضم الى صفوف فوريست بعد عودته إلى البريمرليغ.

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وعاش نوتنغهام فوريست عصره الذهبي بقيادة مدربه الفذ براين كلاف اواخر السبعينيات ومطلع الثمانينات عندما توج بطلا لأوروبا عامي 1979 و1980 وبطلا لانكلترا عام 1978.

قال أوونيي: كان حلمي دوماً أن العب في البريمرليغ. بعد التحدث مع (مدرب نوتنغهام) ستيف كوبر حول طموحنا وبالنظر إلى تاريخ فوريست، تبين لي انه النادي الذي أريد.

وبعد موسم على سبيل الإعارة، انضم إلى فريق العاصمة بشكل دائم في يوليو 2021 من ليفربول الذي وقع له في بداية مسيرته عام 2015 دون ان يحمل الوانه. وامضى اللاعب معظم مسيرته معاراً في المانيا وبلجيكا وهولندا.

وقال الويلزي كوبر ان ناديه كان يراقب أوونيي عن قرب منذ عدة أشهر: اهتمت به اندية اخرى في انجلترا وأوروبا، لذا نحن سعداء لاختياره لنا.

وبتسجيله 15 هدفاً في 31 مباراة ضمن البوندسليغا، كان أوونيي سادس أفضل هداف في البوندسليغا، مساهماً في حلول فريقه خامساً وبالتالي خوض مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى منذ موسم 2002.

ومنذ ان استهلّ مشواره الدولي مع منتخب نيجيريا في اكتوبر، خاض المهاجم أربع مباريات وسجل هدفاً في مرمى السودان خلال كأس أمم إفريقيا.

ويتوقع ان يتعاقد نوتنغهام مع الحارس دين هندرسون (25 عاماً) من مانشستر يونايند ودخل في مفاوضات لضم المدافع الفرنسي موسى نياخاتيه (26 عاماً) من ماينتس الألماني.