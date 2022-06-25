انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر بسبب "القرعة الموجهة"

أعلن الإسماعيلي المصري انسحابه من بطولة كأس مصر اعتراضاً على القرعة "الموجهة" بعدما أوقعته قرعة دور الـ16 في مواجهة الزمالك، وأبعدت القرعة الأهلي والزمالك عن طريق بعضهما البعض حتى المباراة النهائية.

وأضاف النادي في بيان في "فيسبوك": يرفض مجلس إدارة الإسماعيلي ما حدث في قرعة دور 16 من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، حيث إنها موجهة لأندية معينة.



وتابع: تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة تثبيت الأهلي والزمالك، ورفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات اعتراض الإسماعيلي بحجة تأجيل النقاش لما بعد القرعة.



وأضاف البيان: يرى مجلس إدارة الإسماعيلي أن هذه القرعة لم تكن عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء عليه يقرر الانسحاب من كأس مصر.



وحسب القرعة أيضا سيلتقي إنبي مع البنك الأهلي وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا. وسيلتقي المقاولون العرب مع الجونة وطلائع الجيش مع منتخب السويس وسموحة مع كفر الشيخ.



وفي دور الثمانية سيلتقي الزمالك مع الفائز من مواجهة المصري والشرقية للدخان بينما يلتقي الأهلي في الدور نفسه مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والجونة.

