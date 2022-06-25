.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر بسبب "القرعة الموجهة"

  • الخط
الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي

انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر بسبب "القرعة الموجهة"

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الإسماعيلي المصري انسحابه من بطولة كأس مصر اعتراضاً على القرعة "الموجهة" بعدما أوقعته قرعة دور الـ16 في مواجهة الزمالك، وأبعدت القرعة الأهلي والزمالك عن طريق بعضهما البعض حتى المباراة النهائية.

وأضاف النادي في بيان في "فيسبوك": يرفض مجلس إدارة الإسماعيلي ما حدث في قرعة دور 16 من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، حيث إنها موجهة لأندية معينة.

وتابع: تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة تثبيت الأهلي والزمالك، ورفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات اعتراض الإسماعيلي بحجة تأجيل النقاش لما بعد القرعة.

وأضاف البيان: يرى مجلس إدارة الإسماعيلي أن هذه القرعة لم تكن عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء عليه يقرر الانسحاب من كأس مصر.

وحسب القرعة أيضا سيلتقي إنبي مع البنك الأهلي وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا. وسيلتقي المقاولون العرب مع الجونة وطلائع الجيش مع منتخب السويس وسموحة مع كفر الشيخ.

وفي دور الثمانية سيلتقي الزمالك مع الفائز من مواجهة المصري والشرقية للدخان بينما يلتقي الأهلي في الدور نفسه مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والجونة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيس الوزراء الإسباني يحمل عصابات الاتجار بالبشر ما حدث بجيب مليلية رئيس الوزراء الإسباني يحمل عصابات الاتجار بالبشر ما حدث بجيب مليلية
اكتشف المزيد