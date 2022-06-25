ليفربول لا يمانع الاستغناء عن صلاح.. وريال مدريد يستعد

لا يمانع ليفربول بيع الدولي المصري محمد صلاح هذا الصيف بعد بيع زميله السابق السنغالي ساديو ماني لبايرن ميونخ، وحددت إدارة ليفربول المبلغ الذي ستقبل به نظير الاستغناء عن عقد اللاعب، وسط ترقب من إدارة ريال مدريد للموقف.

وينتهي عقد صلاح بنهاية الموسم المقبل، ولم يتفق الطرفان حتى الآن على تجديده في ظل رغبة قائد منتخب مصر في تقاضي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يهدد سقف الأجور بالفريق الإنجليزي.

مادة اعلانية

ووفقًا لـ "ذا صن" فإن إدارة ليفربول ستقبل أي عروض تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) للاستغناء عن هداف الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي والذي يتقاضى حاليًا 240 ألف إسترليني بالأسبوع.

وتترقب إدارة ريال مدريد موقف اللاعب، إذ ترغب في تدعيم خط هجومها بعنصر مميز بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي الذي جدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان حتى 2025.

وقد تكون صفقة انتقال صلاح لريال مدريد من ليفربول مفيدة للطرفين، إذ أوضحت سابقًا صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليفربول يفكر في خيارات بديلة لصلاح، وأنها وجدت ضالتها في الإسباني أسينسيو جناح "الميرينغي".

فيما أشارت صحيفة "ميرور" إلى أن ليفربول لا يرى أي نوع من المرونة من صلاح ووكيل أعماله في المفاوضات، وأنه يريد تحقيق أي ربح من إمكانية بيعه بدلًا من رحيله بشكل مجاني نهاية الموسم.