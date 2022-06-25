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مواجهة بين الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر

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الزمالك الإسماعيلي
لقطة من مباراة سابقة بين الفريقين

مواجهة بين الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر

القاهرة - رويترز

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أوقعت قرعة دور 16 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم في موسم 2021-2022 التي سحبت يوم السبت الزمالك بطل ومتصدر الدوري في مواجهة الإسماعيلي.

كما أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة مصر للمقاصة والمصري البورسعيدي في مواجهة الشركة الشرقية.

وحسب القرعة أيضا سيلتقي إنبي مع البنك الأهلي وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا. وسيلتقي المقاولون العرب مع الجونة وطلائع الجيش مع منتخب السويس وسموحة مع كفر الشيخ.

وفي دور الثمانية سيلتقي الزمالك مع الفائز من مواجهة المصري والشركة الشرقية، بينما يلتقي الأهلي في نفس الدور مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والجونة.

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