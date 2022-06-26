الترجي يحرز لقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

توج الترجي بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي، و32 في تاريخه بفوزه 2-1 على اتحاد بنقردان وتعادل الاتحاد المنستيري 2-2 مع الصفاقسي في نهاية مثيرة اليوم الأحد.



وحسم الترجي اللقب بعدما رفع برصيده في مرحلة التتويج إلى 24 نقطة من عشر مباريات، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني الذي كان يحلم بلقبه الأول.

مادة اعلانية