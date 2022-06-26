الهلال في الختام.. تعثر واحد في آخر 6 مواسم

لم تشهد مباريات الهلال الختامية في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نتيجة أخرى سوى فوز الفريق العاصمي خلال المواسم الخمسة الأخيرة، وكان آخر تعثر للفريق تعادل سلبي مع الفيصلي نهاية موسم 2015-2016 الذي توّج خلاله أهلي جدة البطولة.

وستتكرر مباراة الهلال الختامية أمام المنافس ذاته مع نهاية الموسم الحالي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة مساء الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي، ويكفي الهلال الفوز في اللقاء لإعلانه بطلًا للمسابقة المحلية، لكن أي تعثر مع فوز اتحاد جدة في مباراة الباطن سيغيّر وجهة اللقب من العاصمة الرياض إلى جدّة.

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وفي الموسم الماضي انتصر الهلال على الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأخيرة سجلها جيوفينكو وسالم الدوسري من علامة الجزاء وعبد الله الحمدان مقابل هدفي جويليرمي أوغوستو وجوليو تافاريز.

وسجل غوميز ثنائية في شباك الشباب ليمنح الهلال النقاط الثلاث بالجولة الأخيرة من موسم 2019-2020 عقب الفوز بهدفين لهدف، وكان الحال مشابهًا لنهاية موسم 2018-2019، إذ انتصر الهلال على الشباب 3-2 عن طريق ثنائية غوميز وهدف جيوفينكو مقابل هدفي سيبا وعبد المجيد الصليهم.

وتوّج الهلال باللقب للموسم الثاني على التوالي في 2017-2018 بعد هزيمة الفتح بأربعة أهداف لهدف خلال آخر أيام المسابقة، سجل منها عمر خربين ثلاثية وأضاف الهداف الرابع المغربي أشرف بن شرقي.

وانتصر الهلال على النصر بخماسية في ختام موسم 2016-2017، كان للسوري خربين نصيب الأسد منها بـ"هاتريك" إضافة لهدفي كارلوس إدواردو ونواف العابد، وكان التعثر الأخير للهلال خلال أسابيع الختام أمام الفيصلي بالتعادل سلبيًا في مايو 2016