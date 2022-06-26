الهلال واتحاد جدة في سباق اليوم الأخير للفوز باللقب

‬ستضع رابطة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نسختين لكأس البطولة في مدينتي الرياض وجدة في نفس الوقت تحسبا لأي سيناريو في الجولة الأخيرة بالموسم المثير يوم الاثنين مع تساوي الهلال واتحاد جدة في النقاط.

ويتفوق الهلال بفارق المواجهات المباشرة على الاتحاد الذي أهدر الصدارة في الجولات الأخيرة بعدما كان متقدما بفارق كبير.

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ويحتاج الهلال للفوز على ضيفه الفيصلي في الرياض لحسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي دون النظر إلى نتيجة اتحاد جدة مع الباطن في جدة.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في ظل غياب قلبي الدفاع الأساسيين علي البليهي وجانغ هيون سو بجانب لاعب الوسط غوستافو كويار للإيقاف، كما أن منافسه الفيصلي يواجه خطر الهبوط وسيحتاج لنتيجة إيجابية.

ولا ينحاز التاريخ دائما إلى الهلال عند تأجيل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة.

وخسر الهلال اللقب مرتين في اليوم الأخير، أولهما بموسم 2008-2009، الأول في عصر الاحتراف، حين حقق الاتحاد لقبه الأخير بالمسابقة، وفي 2018-2019 لصالح النصر.

وتوج "الزعيم" باللقب مرة واحدة في آخر جولة بموسم 2017-2018 على حساب الأهلي.

وسيحتاج اتحاد جدة إلى هدية من الفيصلي مع الفوز على الباطن المهدد بالهبوط أيضا.

وبدا أن اتحاد جدة يمضي بخطوات ثابتة نحو أول لقب منذ 2009، لكنه حقق فوزا واحدا في آخر أربع مباريات، بينما حقق الهلال خمسة انتصارات متتالية مواصلا صحوته منذ وصول المدرب رامون دياز بعد أن كان بعيدا عن سباق اللقب.

وقال الأرجنتيني دياز: نستحق التتويج باللقب ولن نفرط في فرصتنا، كنا نبتعد بفارق 16 نقطة عن الصدارة والآن نتحكم في مصيرنا.

وتأثر اتحاد جدة بتوقف الموسم لفترة طويلة بسبب بطولة دوري أبطال آسيا التي لا يشارك فيها هذا الموسم، بجانب الإصابات وكان أبرز الغائبين المدافع المصري أحمد حجازي الذي عاد للعب مؤخرا.

وكان اتحاد جدة سيفقد اللقب رسميا في الجولة السابقة لكنه حول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الاتفاق في الدقائق الأخيرة ليتمسك ببصيص الأمل.

وقال حجازي: يجب أن نقاتل حتى آخر لحظة، لدينا الرغبة منذ بداية الموسم لكن تعرضنا لظروف صعبة ونريد أن يفتخر بنا الجمهور وأن نفخر بأنفسنا.