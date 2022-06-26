تشيلسي يخطط لتدعيم هجومه بجناحي سيتي وبرشلونة

كشفت تقارير صحافية في انجلترا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يسعى إلى ضم المهاجمين البارزين عثمان ديمبلي ورحيم ستيرلينغ.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يذكر أن المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل كان قد تعاون بشكل جيد مع ديمبلي عندما كانا الاثنان معا في نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت الصحيفة إن ديمبلي الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم سيكون في مقدوره الانضمام إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، لانتهاء عقده مع ناديه برشلونة الإسباني.

في المقابل، يرتبط ستيرلينغ مع بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بعقد يستمر حتى 2023، وتردد أن صفقة انتقاله إلى تشيلسي ستتكلف 60 مليون جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي في حاجة إلى تعزيز خط هجومه نظرا لاحتمال انتقال لاعبه روميلو لوكاكو إلى نادي انتر ميلان الإيطالي.

وكانت هناك في الفترة الأخيرة تقارير أفادت بأن الرئيس الجديد لتشيلسي تود بويلي أجرى محادثات مع خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويُعْتَقَد أن الجانبين التقيا معا في البرتغال في الأسبوع الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا اتلانتيك" البريطانية مساء أمس السبت.

ولا يزال من غير المحسوم بعد ما إذا كان الجانبان تحدثا بشكل محدد عن مستقبل رونالدو نجم الهجوم المخضرم (37 عاما) أو حول احتمال رحيله عن مانشستر يونايتد.

يشار إلى أنه بعد شراء كونسرتيوم بقيادة بويلي لنادي تشيلسي، تم تعيين رجل الأعمال على الفور رئيسا تنفيذيا للنادي كما أنه سيتولى دور المدير الرياضي بشكل مؤقت.

كان تشيلسي مُنِع لفترة من إبرام صفقات انتقال للاعبين أو إجراء مفاوضات تجديد بسبب عقوبات على مالكه السابق الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.