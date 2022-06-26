حسم الجولة الأخيرة.. أربعة أبطال خلال أربع نسخ

تأخر إعلان هوية بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الأخيرة خلال 4 نسخ سابقة، توّج خلالها 4 أبطال مختلفين.

وامتدت المنافسة بين الهلال واتحاد جدة خلال الموسم الحالي من البطولة حتى آخر أسابيعه، إذ سيحدد لقاءا الأول والفيصلي والثاني مع الباطن مساء الاثنين هوية البطل بعد تساويهما بـ64 نقطة في جدول الترتيب.

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وانتظر اتحاد جدة المباراة الأخيرة لحسم فوزه بالنسخة الأولى من دوري المحترفين موسم 2008-2009، حينما انتصر على الهلال في عقر دار الأخير بهدفي نايف هزازي وهشام بو شروان مقابل هدف وحيد سجله رادوي من علامة الجزاء.

وبعدها بثلاثة مواسم، فاز الشباب بلقبه الأول والوحيد حتى الآن منذ بداية دوري المحترفين بدون تلقي أي هزيمة، عقب التعادل مع أهلي جدة بهدف لمثله سجلهما ناصر الشمراني وتيسير الجاسم.

وتوّج الهلال باللقب للموسم الثاني على التوالي في 2017-2018 بعد هزيمة الفتح بأربعة أهداف لهدف خلال آخر أيام المسابقة، سجل منها عمر خربين ثلاثية وأضاف الهداف الرابع المغربي أشرف بن شرقي.

واختلفت هوية بطل الدوري خلال المناسبة الرابعة، إذ حسم النصر البطولة موسم 2018-2019 بفارق نقطة وحيدة وبعد منافسة مع الهلال حتى الجولة الأخيرة، وتوّج الأصفر العاصميّ باللقب الثالث من دوري المحترفين بعد الانتصار على الباطن 2-1 بهدفي المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وسيكون الفائز بالنسخة الحالية سواء كان فريق العاصمة الرياض أو مدينة جدة، هو أول نادٍ يتوّج باللقب مرتين خلال الأسبوع الأخير في فترة دوري المحترفين.