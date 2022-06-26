صراع مشتعل على البقاء في "المحترفين" بين 7 أندية

تتصارع 7 أندية على البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة مساء يوم الاثنين وستنجو أربعة فرق بينما سيلحق اثنان بالحزم متذيل الترتيب والذي تأكد هبوطه.

و يقع الأهلي في مقدمة الأندية الباحثة عن بطاقة ضمان البقاء في الدوري السعودي عندما يحل ضيفا على الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض.

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ويبحث الاتفاق في المركز قبل الأخير مع 31 نقطة والذي لم يخسر أي مباراة في المسابقة المحلية أمام مضيفه الفيحاء السابع (35) عن النقاط الثلاث وطوق النجاة.

ونجح الفيحاء بطل كأس الملك في العودة من أبها بنقطة التعادل في المرحلة الماضية التي كانت كافية لعدم الهبوط، وسيحاول تحقيق فوزه الأول بعد أربع مباريات.

ويواجه الطائي التاسع مع 34 نقطة، الحزم متذيل القاع وأوّل الهابطين (17 نقطة) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

ويضع التعاون العاشر (33 نقطة) النقاط الثلاث هدفاً له عندما يلاقي مضيفه ضمك الخامس (43) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وواصل التعاون صحوته المتأخرة وفرض التعادل على الشباب 1-1 في المرحلة الماضية بعدما فاز على الباطن والفيحاء. ويتطلع الرائد إلى عبور أبها لإحكام قبضته على مصيره اذ يحتل المركز الثاني عشر مع 33 نقطة، في حين يحتل أبها المركز الثامن مع 35 نقطة.

وعزز الرائد من حظوظه في البقاء بعدما قدّم مباراة كبيرة أمام الأهلي في جدة وتوج مجهوده بثلاثية في الجولة الماضية.

فيما يلتقي الفيصلي والباطن خارج قواعدهما مع الهلال واتحاد جدة، ويحل أهلي جدة ضيفًا على الشباب.