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مفاجأة.. رونالدو قد يعود لسبورتنغ لشبونة

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سبورتنغ
رونالدو بقميص ناديه البرتغالي

مفاجأة.. رونالدو قد يعود لسبورتنغ لشبونة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد 19 عامًا على رحيله من ناديه الأم سبورتنغ لشبونة، من الممكن أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي بداياته مرة أخرى.

ويجد الاعب البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا والذي سجل 24 هدفًا في الموسم الماضي نفسه في مأزق، بعدما أفادت التقارير أنه غاضب من سياسة ناديه الحالي في الانتقالات، وأنه لن يكون جزءًا رئيسيًا من خطط تن هاغ الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن إدارة سبورتنغ لشبونة مقتنعة أنها ستتمكن من إقناع رونالدو بالعودة، وقال رئيس النادي برونو كارفالهو: نعم بدون شك، أتمنى أن ينهي رونالدو مسيرته في بيته مرة أخرى.

وتابع: إنه يمثل الكثير منّا، وستكون عودته قصة جميلة، إنه سفير عالمي ويتحدث دائمًا عننا بشكل مثالي، نحن نخطط دائمًا أن ينهي لاعبينا مسيرتهم عندنا مثلما حدث مع ناني.

وأوضحت والدة رونالدو دولوريس في حديث صحافي سابق: يجب أن يعود مجددًا، أخبرته أنه قبل أن أموت أريد رؤيته بقميص سبورتنغ لشبونة، فقال لي: سنرى.

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