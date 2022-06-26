هدف يفصل رومارينيو عن دخول تاريخ اتحاد جدة

يفصل البرازيلي رومارينيو هدف واحد عن دخول تاريخ اتحاد جدة ليصبح أفضل هداف للفريق خلال موسم واحد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل البرازيلي 20 هدفًا خلال الجولات السابقة من الموسم الحالي، وأمامه فرصة لزيادة غلته حينما يستضيف اتحاد جدة نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك الرياضية بجدّة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة مساء الاثنين.

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وجاءت أهداف رومارينيو العشرين في شباك الرائد ذهابًا وإيابًا، وأبها هدفين في الذهاب وهدف في مرحلة الإياب، والتعاون وضمك وثنائية في الفتح ذهابًا وإيابًا، ثم هدف في الطائي والفيحاء والفيصلي وأهلي جدة وثلاثي العاصمة الرياض النصر والشباب والهلال، وهدفين سكنا شباك رايس مبولحي حارس الاتفاق.

ويتساوى مختار فلاتة خلال موسم 2013-2014 مع رومارينيو برصيد 20 هدفًا للاعبين كأفضل هدافين لاتحاد جدة في دوري المحترفين خلال موسم واحد، وينقص البرازيلي هدف آخر للانفراد بالرقم القياسي في تاريخ أصفر الغربية.

وأصبح رومارينيو أول لاعب أجنبي يسجل هذا العدد من الأهداف للاتحاد بموسم واحد، بعدما فض شراكته مع الفنزويلي ريفاس الذي أحرز 19 هدفًا في موسم 2015-2016.

ويعد هذا الموسم هو الأفضل في مسيرة رومارينيو طوال مسيرته في مسابقات الدوري، والأقرب له هما موسمي 2020-2021 مع اتحاد جدة حينما سجل 16 هدفًا، و2014-2015 بقميص الجيش في الدوري القطري برصيد 16 هدفًا أيضًا.