"يويفا" ردًا على كلوب وغوارديولا: عمال المصانع أولى بالشكوى منكما

لا يخشى السلوفيني أليكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من إمكانية اتخاذ إجراء قانوني من شأنه إعادة إحياء بطولة (دوري السوبر الأوروبي)، المنشقة عن مسابقات الاتحاد القاري، والتي سبق أن دعا إليها أثنا عشرة من أندية الصفوة في القارة العجوز.

وقال تشيفرين (54 عامًا) في مقابلة أجراها مع صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يوم الأحد: أيا كان قرار المحكمة، فإنه لن يغير شيئًا، المشروع ميت لأن لا أحد يريد المشاركة.

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ويواصل عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك يوفنتوس الإيطالي السعي للانفصال عن بطولات يويفا، لكن الأندية التسعة المتمردة الأخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، رضخت لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية فرض عقوبات صارمة على الفرق المشاركة بدوري السوبر.

وتقرر نقل قضية إقامة دوري السوبر إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث من المتوقع أن تنظر فيها في يوليو المقبل.

وردًا على تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول وغوارديولا مدرب مانشستر سيتي وشكواهما حول كثرة عدد المباريات في الموسم الواحد، قال تشيفرين: بطولات الدوري المكونة من 18 فريقًا أكثر فائدة من الأكبر عددًا، إقامة كأسين محليين عدد كبير جدًا بالنسبة للبعض، من السهل مهاجمة الاتحاد الأوروبي فورًا لكن إذا لعبت عدد مباريات أقل فإن الأموال التي ستحصل عليها أقل، لذا من الأولى أن يشتكي عمال المصانع الذين يتقاضون ألف يورو شهريًا.