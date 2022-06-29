اتحاد الكرة المصري يحدد موعد السوبر.. ويعين كلاتنبرغ لـ"تطوير الحكام"

أصدر اتحاد الكرة المصري عدة قرارات يوم الأربعاء منها تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيسًا للجنة تطوير الحكام، وتحديد موعد بطولة السوبر الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واعتبار نتائج الدور الأول من الدوري هذا الموسم هو معيار مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية للموسم المقبل.

واعتزل كلاتنبرغ التحكيم في بداية 2017، ليصبح بعدها رئيسًا للجنة التحكيم بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ثم عاد للتحكيم مرة أخرى في الدوري الصيني، قبل أن يصبح رئيسًا للجنة الحكام في الدوري اليوناني.

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وكشف الاتحاد أن مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري، أمام بطل كأس مصر للنسخة الماضية ستقام في أبوظبي يوم 21 أكتوبر 2021.

وسيكون طرف المباراة الآخر، الأهلي أو بتروجيت اللذان سيلتقيان في نصف نهائي الكأس يوم السبت.

وأوضح اتحاد الكرة إلى أن ملعب الإسكندرية سيستضيف مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وبالحضور الجماهيري الكامل.