إرسال أنس جابر في "ويمبلدون" يساعد مدرسة في تونس

قررت نجمة التنس التونسية أنس جابر تخصيص عائدات مالية عن كل إرسالاتها وضرباتها في بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، لتمويل أشغال تهيئة مبيت في مدرسة بمنطقة نائية في بلدها تونس.
وأعلنت أنس المصنفة الثانية عالميا عن الاتفاق مع الجهات الراعية لها يوم الأربعاء، لتوجيه العائدات المالية إلى المدرسة الواقعة بمنطقة برقو من ولاية سليانة شمال غرب تونس.
وستخصص جابر الفائزة بدورتي مدريد وبرلين هذا العام، 100 يورو عن كل إرسال ساحق وضربة "دروب شوت" في البطولة، لتمويل أشغال إعادة التهيئة للمبيت التابع للمعهد والمخصص لإقامة الطلبة البعيدين عن مقرات سكنهم.
وحتى يوم الأربعاء وصل العداد إلى 500 يورو كما أشارت الى ذلك لاعبة التنس على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كانت جابر التي ينظر لها كلاعبة ملهمة في تونس والمنطقة العربيةّ، قد حققت الفوز في الدور الأول بالبطولة على حساب السويدية ميريام بيوركلاند الصاعدة عبر التصفيات، بواقع مجموعتين دون رد (6-1) و(6-3).
وتعرف نجمة التنس الملقبة بوزيرة السعادة في تونس بمبادراتها الخيرية وكانت عرضت مضربها للبيع في مزاد علني في مناسبتين في 2021، الأولى لدعم الحكومة في جهود مكافحة وباء كورونا والثانية لمساعدة فريقها المفضل النجم الساحلي في أزمته المالية.
-
أنس جابر تسحق بيوركلوند وتبلغ الدور الثاني في ويمبلدونسحقت التونسية أنس جابر منافستها السويدية ميريام بيوركلوند الصاعدة من التصفيات بنتيجة 6-1 و6-3 يوم الاثنين لتحجز مكانها في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون ... رياضات متنوعة
-
تأهل أنس جابر وسيرينا إلى ربع نهائي "إيستبورن"عادت الأميركية سيرينا ويليامز بقوة لمنافسات التنس، وذلك بعدما شاركت في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن للتنس مع التونسية أنس جابر وحققتا الفوز على ماري ... رياضات متنوعة
-
بعد يوم من صعودها.. أنس جابر تنسحب من بطولة إيستبورنأعلنت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، يوم الاثنين، أنها لن تشارك في منافسات الفردي ببطولة إيستبورن الدولية للتنس.وستشارك أنس جابر في منافسات الزوجي، ... رياضات متنوعة