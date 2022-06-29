إرسال أنس جابر في "ويمبلدون" يساعد مدرسة في تونس

قررت نجمة التنس التونسية أنس جابر تخصيص عائدات مالية عن كل إرسالاتها وضرباتها في بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، لتمويل أشغال تهيئة مبيت في مدرسة بمنطقة نائية في بلدها تونس.

وأعلنت أنس المصنفة الثانية عالميا عن الاتفاق مع الجهات الراعية لها يوم الأربعاء، لتوجيه العائدات المالية إلى المدرسة الواقعة بمنطقة برقو من ولاية سليانة شمال غرب تونس.

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وستخصص جابر الفائزة بدورتي مدريد وبرلين هذا العام، 100 يورو عن كل إرسال ساحق وضربة "دروب شوت" في البطولة، لتمويل أشغال إعادة التهيئة للمبيت التابع للمعهد والمخصص لإقامة الطلبة البعيدين عن مقرات سكنهم.

وحتى يوم الأربعاء وصل العداد إلى 500 يورو كما أشارت الى ذلك لاعبة التنس على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت جابر التي ينظر لها كلاعبة ملهمة في تونس والمنطقة العربيةّ، قد حققت الفوز في الدور الأول بالبطولة على حساب السويدية ميريام بيوركلاند الصاعدة عبر التصفيات، بواقع مجموعتين دون رد (6-1) و(6-3).

وتعرف نجمة التنس الملقبة بوزيرة السعادة في تونس بمبادراتها الخيرية وكانت عرضت مضربها للبيع في مزاد علني في مناسبتين في 2021، الأولى لدعم الحكومة في جهود مكافحة وباء كورونا والثانية لمساعدة فريقها المفضل النجم الساحلي في أزمته المالية.