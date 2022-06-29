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الوداد يحتفظ بلقب الدوري المغربي للموسم الثاني على التوالي

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الوداد
الوداد جمع بين بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا

الوداد يحتفظ بلقب الدوري المغربي للموسم الثاني على التوالي

الرباط - د ب أ

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توج الوداد البيضاوي المغربي بلقب الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم، للموسم الثاني على التوالي و للمرة الثانية والعشرين في تاريخه .

واقتنص الوداد تعادلا بطعم الفوز من ملعب مضيفه مولودية وجدة، يوم الأربعاء، في المرحلة التاسعة والعشرين (قبل الأخيرة)، للمسابقة، ليتوج باللقب رسميا دون النظر للقاء غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، الذي تغلب 2 - 1 على ضيفه الجيش الملكي في المرحلة ذاتها.

وارتفع رصيد الوداد، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام، إلى 63 نقطة في صدارة المسابقة المحلية، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الرجاء، ليفوز بالبطولة رسميا قبل خوض المرحلة الأخيرة للبطولة هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مولودية وجدة بهدفين حملا توقيع لامين دياكيتي في الدقيقتين السادسة و33 على الترتيب، لكن الوداد انتفض في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الأول عن طريق جي مبينزا، قبل أن يحرز جوفيل تسومو، هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي كان كفيلا بحصول الفريق الملقب بـ(وداد الأمة) على اللقب.

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