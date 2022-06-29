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تسريبات صادمة.. راموس توسّل للاتحاد الإسباني طمعاً في "الكرة الذهبية"

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راموس لم يدخل ترشيحات اللاعبين للفوز بالجائزة خلال نسخة 2019

تسريبات صادمة.. راموس توسّل للاتحاد الإسباني طمعاً في "الكرة الذهبية"

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية عن تسريبات جديدة بشأن طلب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق من لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساعدته في الفوز بالكرة الذهبية نسخة 2019.

ونشر موقع "El Confidencial" تقريرًا جاء فيه: رسالة راموس كانت في 2018 وطلب الحصول على الكرة الذهبية في النسخة المقبلة، اللاعب طلب مساعدة لويس روباليس رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد، مؤكدًا أنه يقدم مستويات جيدة، وأنه يستحق التتويج بالجائزة.

وقال راموس لروباليس: روبي، مساء الخير، أتمنى أنك تقضي وقتًا جيدًا رفقة عائلتك، أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء من قبل، لكنني سأفعل ذلك الآن لأنني أعتقد أن المستوى الذي قدمته هذا العام كان مميزًا.

وطلب راموس من روباليس بأن يستكشف مسألة الكرة الذهبية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلًا: سأكون ممتنًا لك طوال حياتي، ليس فقط بالنسبة لي، لكنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك أيضًا.

واختتم راموس رسالته بـ "أرسل لك عناقًا"، وكان رد روباليس للاعب باريس سان جيرمان الحالي بأنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل فوزه بالجائزة.

وتجدر الإشارة أن ميسي هو من فاز بالجائزة خلال تلك النسخة، بينما لم يتواجد راموس ضمن قائمة المرشحين الـ 30 من الأساس.

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