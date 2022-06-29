تياغو سيلفا: باريس سان جيرمان لا يحترم نيمار

هاجم البرازيلي تياغو سيلفا لاعب تشيلسي الحالي وباريس سان جيرمان السابق إدارة فريق العاصمة الفرنسية، واصفًا تعاملها معه بـ"عدم الاحترام"، وأكد أن ما يحدث مع نيمار حاليًا حدث معه من قبل.

وتحدث سيلفا خلال مؤتمر صحافي لحدث رياضي في مدينة "ريسيفي" البرازيلية قائلًا: باريس سان جيرمان لم يقدموا أي عرض لي، ولا يورو واحد، كان أمرًا محبطًا، كان لديهم 3 أشهر ليخططوا لوداعي لكن لم يحدث شيئًا، لم ألعب هناك لموسم واحد بل أكثر من ثمانية مواسم، كنت قائدًا للفريق وحملت الكثير من الكؤوس.

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وتابع: كنت أستحق مزيدًا من الاحترام، حدث الشيء ذاته مع كافاني.

وواصل: نيمار عليه الانضمام لتشيلسي، سيكون من الرائع أن تتم الصفقة، نيمار لاعب كبير ولا ينقصه شيء، حتى الآن لا أعلم شيء عن إمكانية حدوثها، لكنني أتمنى ذلك.

وانضم نيمار لباريس سان حيرمان عام 2017، بعدما دفعت إدارة الفريق الشرط الجزائي كاملًا لفريق السابق برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.