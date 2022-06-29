رودي غارسيا.. صحافي "علّم" صلاح وفشل في "الباستا"

عمل رودي غارسيا مدرب النصر الجديد كأخصائي علاج طبيعي ومحلل أداء وفي مجال الإعلام وأخيرًا كمدرب، وهرب جدّه من الحرب الأهلية الإسبانية، واشتهر بصداماته مع الحكام والصحافة، ووصفه محمد صلاح بالاستثنائي، وارتبط بملكة جمال ولا يجيد عمل "الباستا".

وأعلن النصر عن التعاقد مع المدرب الفرنسي في ساعات مبكرة من يوم الأربعاء، ليخلف الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو على مقعد المدير الفني للأصفر العاصمي.

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لماذا سُمّي "رودي"؟

ولد رودي خوسيه غارسيا لمغترب إسباني عاش في فرنسا بعدما ترك والداه البلاد في خضم الحرب الأهلية الإسبانية، احترف والده كرة القدم في ناديي سيدان ودانكريك الفرنسيين، وأطلق على ابنه اسم رودي نسبة لرودي آلتيغ، وهو دراج ألماني محترف فاز بطواف إسبانيا عام 1962، وبطولة العالم عام 1966، وأصبح إعلاميا شهيرا بعد اعتزاله.

"كورباي إيسون".. حيث بدأ كل شيء

حينما أصبح خوسيه غارسيا مدربًا لنادي كورباي إيسون الذي يلعب في الدرجات الدنيا في فرنسا، انضم نجله رودي للفريق، وحينما بلغ عامه الـ18 انضم لليل وشغل مركز لاعب الوسط المهاجم، وانتزع بأول أهدافه مع الفريق 3 نقاط غالية من قلب ملعب حديقة الأمراء التابع لباريس سان جيرمان.

انتقل من ليل إلى كان وبعدها نادي مارتيغ ثم عاد مرة أخرى إلى فريق بداياته كورباي إيسون حيث قام بدورٍ مزدوج كلاعب ومدرب، وبعدها بدأ مع نادي الطفولة مسيرته التدريبية عقب إصابتين في الظهر والركبة أجبرتاه على الاعتزال بعمر 28 عامًا.

رودي.. أخصائي العلاج الطبيعي

بعد أن أنقذ كورباي إيسون من الهبوط واحتل معهم المركز الثاني في المواسم التالية، انتقل رودي إلى سانت إيتيان حيث عمل كأخصائي علاج طبيعي ثم كمحلل للأداء يدرس خصوم الفريق وتمت ترقيته ليشغل منصب المدرب المساعد للفريق مع المدير الفني جون توشاك.

رحل توشاك إلى إسبانيا وتحديدًا ريال سوسييداد وتولى غارسيا قيادة سانت إيتيان مناصفة مع جان واليم، لكن تلك الثنائية لم تنجح وهبط سانت إيتيان للدرجة الثانية، أُقيل غارسيا وأكمل دراسته حاصلًا على شهادة تدريبية احترافية ليتولى بعدها منصب المدير الفني للمرة الأولى في نادي ديغون.



المسيرة الإعلامية

عمل غارسيا خلال فترة في بدايته في الصحافة والإعلام، إذ كان مراسلًا لقناة "كانال بلس" الفرنسية وتخصص في إجراء المقابلات مع اللاعبين بعد نهاية المباريات، ثم انتقل كمحلل باستوديوهات القناة.



"أفضل من مورينيو وأنشيلوتي"

أمضى الإنجليزي جو كول عامًا تحت قيادة رودي غارسيا بعدما أُعير من ليفربول موسم 2011-2012، وقال في حوار لاحق لموقع "ذا أثليتك": كنت أبلغ من العمر 29 عامًا وقررت الانضمام لليل في فرنسا بعدما عملت مع مدربين كبار مثل مورينيو وأنشيلوتي وحققت معهما الدوري الإنجليزي، لكنني تعلمت من رودي غارسيا في فنيات وخطط كرة القدم ما لم أتعلمه من أي من المدربين السابقين، نعم إنه جيد لهذه الدرجة.

وتابع: كنت في ليل لكنني شعرت في الملعب أنني في برشلونة، وكان هذا بفضل المدرب.

فاز غارسيا بثنائية الدوري والكأس مع ليل موسم 2010-2011، وحصد جائزة المدرب الأفضل في الدوري الفرنسي خلال الموسم ذاته، وأفضل مدرب فرنسي أعوام 2011 و2013 و2014.



الاحتجاج ضد يوفنتوس باستخدام "الكمان"

تولى غارسيا المهمة الفنية لذئاب العاصمة الإيطالية روما بين عامي 2013 و2016، وخلال إحدى مباريات فريقه أمام يوفنتوس احتسب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها لـ"البيانكونيري" فكان رد فعل مدرب روما هو تقليد حركات عازف الكمان في إشارة إلى أن ما يحدث على أرض الملعب مأساوي، وكان جزاؤه إكمال المباراة من مدرجات الملعب بعدما أشهر له الحكم البطاقة الحمراء.

غارسيا قال بعد المباراة غاضبًا: من العار أن حجم منطقة الجزاء هنا يبلغ 19 مترًا، ثم علّق على واقعة الكمان في حوار لـ "كورييري ديللو سبورت" قائلًا: لا أستطيع السكوت حينما أتعرض للظلم، وما حدث هناك كان ظلمًا كبيرًا، عبرت عن احتجاجي بطريقة أنيقة، أليس كذلك؟ أترك لكم التفسير.

وقبل ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 حينما كان غارسيا مدربًا لليون، قال للصحافيين خلال عودته لملعب يوفنتوس لمواجهة "السيدة العجوز": لا تقلقوا لقد تركت الكمان في إيطاليا.



السخرية من المصورين

قبل استضافة بايرن ميونخ في دور المجموعات للبطولة القارية موسم 2014-2015، قام غارسيا مدرب روما بالتقاط كاميرا من أحد المصورين في المؤتمر الصحافي وقلّد بطريقة ساخرة طريقة التقاط الكاميرات لصوره، ويبدو أنه كان محبطًا من الضوضاء التي تصدرها العدسات أثناء إجابته على الأسئلة.

صلاح: غارسيا استثنائي













لعب الدولي المصري محمد صلاح تحت قيادة غارسيا في روما 21 لقاء بجميع البطولات ضمن منافسات الموسم الأخير للمدرب والأول للاعب مع فريق العاصمة 2015-2016، مسجلًا 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

استرجع صلاح ذكرياته مع مدربه خلال حوار مع صحيفة "ليكيب" عام 2018 وقال: أتذكر لقاءنا الأول جيدًا، إنه شخص ودود ولطيف للغاية، الطريقة التي يتعامل بها مع لاعبيه استثنائية، لم نعمل لوقت طويل سويًا، لكن عليّ أن أشكره لأنه ساعدني على الاندماج في الفريق بسرعة، لم أكن أتحدث الإيطالية حتى حينها، تعلّمت منه الكثير.

ونشر صلاح على "فيسبوك" في وداعية مدربه عقب رحيله من روما: شكرًا أيها المعلّم.



"التدريب" دمّر زواجه.. فارتبط بملكة جمال

لدى غارسيا 3 فتيات، لينا وكارلا وإيفا، من زواجه بفيرونيكا الذي لم يكتمل وكان الطلاق نهايته.

يقول غارسيا لـ "ذا أثليتك": فقدت زواجي بسبب هذه الوظيفة بكل تأكيد، علاقتي جيدة بزوجتي السابقة، كلما يتقدم بك العمر تستطيع السيطرة على حياتك بشكل أفضل، لكن عندما بدأت مسيرتي التدريبية كنت أعمل 24 ساعة خلال الأيام السبعة، كنت مثل مطعم يعمل بالخدمة الذاتية على طريق سريع، مفتوح دائمًا والمشاكل لا تنتهي.

في سبتمبر من العام 2014 أعلن المدرب عبر تويتر ارتباطه بفرانشيسكا برينزا مقدمة التلفزيون الرسمي لنادي روما وملكة الجمال سابقًا.



الأعمال الخيرية

اعتاد المدرب الفرنسي القياد بالعديد من الأعمال الخيرية، على سبيل المثال شارك في مباراة خيرية لجميع التبرعات لجمعية مراعاة مرضى الزهاير الفرنسية حينما كان مدربًا لليل.



وفي لأصدقائه.. أب متفتح.. أجبرته وظيفته على دخول المطبخ

يمتاز رودي غارسيا بوفائه في صداقاته، وقال في حواره مع الموقع الرسمي لنادي روما: لا أمتلك العديد من الأصدقاء من كرة القدم، لدي صديقان فقط في فرنسا، أحدهما مدرس والآخر أخصائي أشعة في فرنسا، أنا مخلص جدًا لأصدقائي لأنه في وقت الحاجة إليهم يكونون دائمًا بجانبي.

وعن أطفاله علّق قائلًا: لست والدًا صارمًا، علمت أطفالي أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم، أشرح لهم الأمور وأتركهم يستخدمون حدسهم لمعرفة ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله.

وحول طريقته المثالية للاسترخاء من ضغوط العمل: أحب الجلوس في المنزل ومشاهدة الأفلام حينما أريد أن أسترخي.

وكشف رودي أن وظيفته أجبرته على دخول المطبخ: لست طباخًا ماهرًا لأنه دائمًا كانت حولي امرأة رائعة، لكن في هذه المهنة تبقى لوحدك في الكثير من الأحيان، تعلمت كيف أقوم بعمل الباستا، وآكلها حتى وإن كانت غير صالحة للأكل، على الأقل حتى لا أموت من الجوع.

وأخيرًا أشار إلى صحة شائعة فرنسية شهيرة: نعم.. الفرنسيون لا يحبون العاصمة باريس ونشعر ببعض الخصومة مع تلك المدينة.