مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن لقب دوري الدرجة الأولى المحلي سيحسم من خلال مواجهة فاصلة اعتبارا من الموسم المقبل حال التساوي في النقاط بين أول فريقين في الترتيب.

وناقشت أندية الدوري الإيطالي الفكرة في وقت سابق هذا الشهر، وقال الاتحاد في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن مجلسه الاستشاري صدق عليها.

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ولن يكون هناك وقت إضافي في المباراة الفاصلة حيث ستنتقل مباشرة إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل بعد 90 دقيقة.

وتم حسم اللقب الموسم الماضي في اليوم الأخير من المسابقة حيث فاز ميلان بأول ألقابه في الدوري منذ 11 عاما بعد تغلبه على ساسولو لينهي الموسم متفوقا بنقطتين على غريمه إنتر ميلان.

وحتى لو كان قد تساوى في النقاط مع إنتر فان ميلان كان سيحسم اللقب بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

ولا تستخدم أي مسابقة كبرى أخرى في أوروبا المباراة الفاصلة، حيث تعتمد بطولات الدوري على فارق الأهداف للفصل بين الفرق.

وتم حسم لقب دوري الأضواء الإيطالي من خلال مباراة فاصلة مرة واحدة فقط في السابق حين تغلب بولونيا على إنتر 2-صفر في روما عام 1964.