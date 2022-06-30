الاتفاق يعلن رحيل مبولحي وكيش

أعلن نادي الاتفاق يوم الخميس، عن رحيل ثنائي الفريق الحارس الجزائري رايس مبولحي ولاعب الوسط السلوفيني فيليب كيش.

ونشر الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأبرز لقطات مبولحي خلال فترة تواجده مع الفريق.

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وكان مبولحي قد انضم إلى الاتفاق في عام 2018، قادما من صفوف رين الفرنسي.

كما ودع الاتفاق لاعبه السلوفيني فيليب كيش، والذي انتقل إلى صفوف اتحاد كلباء الإماراتي ابتداء من الموسم المقبل.

وانضم كيش إلى الاتفاق قادما من فريق هاوغسوند النرويجي في عام 2017.

يذكر أن الاتفاق أنهى الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.