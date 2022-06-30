البرتغالي ريكاردو سواريس مدربًا للأهلي المصري

أعلن نادي الأهلي المصري الخميس رسميًا تعاقده مع البرتغالي ريكاردو سواريس مدربًا للفريق خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع سواريس (47 عامًا)، مدرب نادي جيل فيسينتي خامس الدوري البرتغالي الموسم الماضي، مديرًا فنيًّا لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

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ووصل البرتغالي إلى القاهرة يوم الأربعاء وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، وياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وبدأ سواريس مسيرته التدريبة عام 2005، ودرّب 13 ناديًا أبرزها ديبورتيفو أفيس البرتغالي موسم 2017-2018، أما باقي الفرق فهي أندية من الدرجة الثانية.

وسيتولى سواريس الذي أشرف على جيل فيسينتي منذ نوفمبر 2020، تدريب الاهلي بعقد يمتد حتى 2023 وبند جزائي بقيمة 250 ألف يورو في حال رحيله.

وقاد سواريس فيسينتي للتأهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ" بعدما حلّ خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

تعتبر طريقة لعبه المفضلة هي 4-3-3، وهو حاصل على الرخصة التدريبية "ويفا برو" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان النادي الاهلي قد انهى تعاقده مع موسيماني بالتراضي في 13 الشهر الجاري، بعدما قاد الفريق طوال 20 شهرا للفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021، وخسر نسخة 2022 لصالح الوداد البيضاوي المغربي. كما فاز ببرونزيتي كأس العالم للأندية 2020 و2021 ولقبين للسوبر الافريقية، ولقب كأس مصر 2019.