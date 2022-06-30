القبض على نجم دوري السلة الأميركي بتهمة العنف المنزلي

ألقي القبض على ميليس بريدجيس، نجم فريق شارلوت هورنتس، المنافس ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، قبل ساعات قليلة من أن يصبح لاعبا حرا، بعد انتهاء عقده مع فريقه.

وأكدت متحدثة باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، أنه تم إلقاء القبض على بريدجيس بتهمة جناية عنف منزلي.

مادة اعلانية

وكان بريدجيس (24 عامًا) هدافًا لفريق هورنتس في الموسم المنصرم، ومن المقرر أن يصبح لاعبا حرا يوم الخميس، وبإمكانه أن يحصل على عقد ضخم.

وجاء في بيان للفريق الأميركي: إن شارلوت هورنتس على علم بالموقف الذي يتعلق بميليس بريدجيس.

أضاف شارلوت: نحن بصدد جمع معلومات إضافية. ولن يكون لدينا أي تعليق آخر في الوقت الحالي.

وبلغ متوسط عدد نقاط بريدجيس 20.4 نقطة في المباراة الواحدة في الموسم المنتهي، فيما وصل معدل متابعاته إلى 7 متابعات.

يشار إلى أن بريدجيس أعرب عن رغبته في البقاء مع شارلوت هورنتس الذي انضم غليه عام 2018، لكنه أزال منذ ذلك الحين أي إشارة إلى الفريق في سيرته الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي.