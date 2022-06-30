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سوموديكا يتولى تدريب الرائد بعد مغادرة الشباب

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سوموديكا
سوموديكا قاد الشباب للمركز الرابع الموسم الماضي

سوموديكا يتولى تدريب الرائد بعد مغادرة الشباب

الرياض - رويترز

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أعلن الرائد المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن تعيين المدرب الروماني ماريوس سوموديكا يوم الخميس لتولي المهام الفنية للفريق الأول.

وقاد سوموديكا (51 عاما) الشباب لإنهاء دوري الموسم الماضي في المركز الرابع، بينما احتل الرائد المركز السابع.

ولم يوضح الرائد مدة التعاقد مع شوموديكا الذي سيخلف البرتغالي جواو بيدرو بعد إقالته قبل جولتين من نهاية الدوري.

وحقق المدرب لقب الدوري الروماني مع فريق أسترا عام 2016، حاصدًا جائزة المدرب الأفضل في البلاد.

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