سوموديكا يتولى تدريب الرائد بعد مغادرة الشباب

أعلن الرائد المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن تعيين المدرب الروماني ماريوس سوموديكا يوم الخميس لتولي المهام الفنية للفريق الأول.
وقاد سوموديكا (51 عاما) الشباب لإنهاء دوري الموسم الماضي في المركز الرابع، بينما احتل الرائد المركز السابع.
مادة اعلانية
ولم يوضح الرائد مدة التعاقد مع شوموديكا الذي سيخلف البرتغالي جواو بيدرو بعد إقالته قبل جولتين من نهاية الدوري.
وحقق المدرب لقب الدوري الروماني مع فريق أسترا عام 2016، حاصدًا جائزة المدرب الأفضل في البلاد.
اقرأ أيضاً
-
سوموديكا يواجه دياز مجدداً.. ويتفاءل بتاريخه أمام الأرجنتينيينيسعى الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب إلى المحافظة على نتائجه الإيجابية أمام المدربين الأرجنتينيين عندما يحل ضيفا على الهلال ومدربه رامون ... رياضة سعودية
-
سوموديكا يعود إلى الشباب السعوديأعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده رسيما مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، ... رياضة سعودية
-
صحف رومانية: سوموديكا في طريقه للتعاقد مع نادٍ خليجيكشفت وسائل إعلام رومانية عن تلقي ماريوس سوموديكا، المدرب السابق للشباب، عدة عروض من أندية في منطقة الخليج العربي، بعد إنهاء تعاقده مع النادي السعودي ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية