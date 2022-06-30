صلاح ومحرز وماني على رأس المرشحين لـ "الأفضل" في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي خلال عام 2022.

وضمت القائمة الجزائري رياض محرز، وبيرتراند تراوري وبلاتي توريه وإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو، الكاميرونيين فينسنت أبوبكر وإيكامبي وأنغويسا بالإضافة إلى يوسف مشنغاما من جزر القمر.

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واختار "كاف" سيباستيان هالر وفرانك كيسي من كوت ديفوار، ومن مصر محمد صلاح و محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد النني، موسى بارو من غامبيا ونابي كيتا من غينيا، والماليين أليو ديانغ، هاماري تراوري وبوسوما.

واستقر الاتحاد على ياسين بونو وأشرف حكيمي وسفيان بوفال ويحيى جبران من المغرب، موزيس سايمون من نيجيريا والتونسي علي معلول، وأخيرًا ساديو ماني وإداورد ميندي ونامبليز ميندي وساليو سيسه ووخاليدو كوليبالي.

ويقام حفل توزيع الجوائز في المغرب يوم 21 يوليو.