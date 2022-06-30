موراتا يترك يوفنتوس بعد سنتين من الإعارة

أعلن المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا يوم الخميس، أنه سيترك نادي يوفنتوس الإيطالي مع نهاية فترة إعارته على مدى السنتين الأخيرتين، علمًا أنه مرتبط بعقد رسمي مع اتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2023.
وقال موراتا (29 عامًا) عبر حسابه على إنستغرام: لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائمًا يونفتينو، من دون ان يحدد وجهته المستقبلية.
بدوره أكد يوفنتوس نهاية مشوار موراتا معه بقوله: لقد انتهت مغامرة ألفارو موراتا. سيبقى هدفه الأخير والرائع، ذلك الذي سجله في مرمى لاتسيو (2-2) في 16 مايو الماضي خلال آخر ظهور له في قميص يوفنتوس.
وسبق لموراتا ان لعب في صفوف البيانكونيري ايضا بين عامي 2014 و2016.
وتوج موراتا في صفوف السيدة العجوز بلقب الدوري الايطالي مرتين عامي 2015 و2016 وبكأس ايطاليا ثلاث مرات اعوام 2015 و2016 و2021.
وكان مهاجم ريال مدريد الاسباني وتشلسي الانجليزي سابقًا عاد الى يوفنتوس في سبتمبر عام 2020 على سبيل الاعارة لمدة موسمين.
وكان يوفنتوس أعلن رسميًا يوم الخميس أيضًا رحيل مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا المرشح للانتقال الى صفوف إنتر بالاضافة الى فيديريكو برنانرديسكي.
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