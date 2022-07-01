بسبب شاكيرا.. بيكيه طلب تأجيل مباراة لمنتخب إسبانيا

كشفت تقارير صحافية أن الإسباني جيرارد بيكيه قائد منتخب إسبانيا طلب من رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد تأجيل مباراة للمنتخب الوطني لرغبته في التواجد بجانب شريكته السابقة الكولومبية شاكيرا خلال حفل افتتاح كأس ديفيز للتنس.

وأكد موقع "El Confidencial" في تسريبات جديدة أن بيكيه تحدث مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني في 2019 وطلب منه تأجيل مباراة إسبانيا الودية أمام رومانيا التي كان من المقرر إقامتها في 18 نوفمبر.

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وجاء طلب بيكيه بناءً على رغبته في التواجد خلال افتتاح كأس ديفيز للتنس خلال اليوم ذاته في العاصمة الإسبانية مدريد، وتنظم شركته "Kosmos" البطولة، كما أن شاكيرا هي من كانت ستقوم بإحياء حفل البداية.

لكن يبدو أن روبياليس لم يهتم كثيرًا بطلب بيكيه إذ أقيم اللقاء في موعده وفازت إسبانيا بخماسية دون رد، لكن بيكيه لم يكن متواجدًا ضمن قائمة "لا روخا".

وجاء نص التسريبات بين الطرفين كالآتي: روبي، علينا أن نتحدث عن قضية مهمة جدًا بالنسبة لي وعليك أن تقدم لي هذه الخدمة بطريقة أو بأخرى، سأشرح، أرى أن هناك مباراة بين إسبانيا ورومانيا يوم الاثنين 18 نوفمبر، وفي هذا اليوم ستبدأ بطولة كأس ديفيس في مدريد أيضًا.

"ستؤدي شاكيرا الافتتاح، وسنقدم عرضًا استثنائيًا، وفي فترة ما بعد الظهر ستكون هناك مباريات، إذا أقيمت مباراة إسبانيا ورومانيا في ملعب "واندا" فنحن ندمر خطط بعضنا، أعلم أن عملية بيع التذاكر لم تبدأ بعد وأنه يمكننا تأجيل المباراة، ليرد عليه روبياليس: حسنًا، سأبحث لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنًا.

وأعلن بيكيه رفقة شريكته السابقة شاكيرا مطلع الشهر الماضي انفصالهما، بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

وقال الثنائي في بيان مشترك: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.