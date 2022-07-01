تسريب جديد.. راموس: تحيز الحكام لبرشلونة عار ووقاحة

كشفت تسريبات جديدة أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق اشتكى للويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن وجود تحيز مزعوم لصالح برشلونة من قِبل الحكام خلال مباريات الدوري الإسباني.

ونشر موقع "El Confidencial" الرسالة التي تعود إلى 20 يناير 2019، أي تاريخ المباراة التي انتصر خلالها برشلونة بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه ليغانيس، وكان هناك جدل كبير حول هدف الفريق الكتالوني الثاني الذي أحرزه سواريز.

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وقال راموس لروبياليس: روبي، نحن بالفعل قلقون للغاية بشأن قضية حكم الفيديو المساعد، خاصة مع برشلونة. ما يحدث عار حقيقي ووقاحة من الحكام. هل رأيت اليوم خطأ سواريز ضد حارس المرمى في الهدف الثاني؟ إنها مزحة.

ورد عليه لويس في صباح اليوم التالي: مساء الخير سيرجيو، أنت قائد المنتخب الوطني، لعبت مئات المباريات وتفهم أكثر من أي شخص أنه توجد آراء مختلفة حول حقيقة ما. تعلم أنني لا أخوض في هذه القضايا لكننا نعمل كل يوم حتى تتحسن كفاءة مؤسسة التحكيم. علينا جميعًا أن نحاول تحسين كرة القدم لدينا. عناق. أراك قريبًا.

ليرد اللاعب مجددًا: هذا رأي سياسي، كنت أنتظر رأيك الشخصي، ما يحدث فضيحة ستجلب لهم الدوري على أي حال.

ولم يكن هذا التسريب هو الأول لراموس وروبياليس، إذ أكد الموقع ذاته سابقًا أن راموس أرسل لروبياليس في 2018 رسالة طالبًا منه الحصول على الكرة الذهبية في النسخة المقبلة، اللاعب سأل مساعدة رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد، مؤكدًا أنه يقدم مستويات جيدة، وأنه يستحق التتويج بالجائزة.