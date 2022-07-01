تقارير تكشف تفاصيل عقد صلاح الجديد.. الراتب والمدة

كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل العقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول، والتي تؤكد أن قائد المنتخب المصري سيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأعلن ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أن المهاجم اللاعب مدد عقده لفترة طويلة مع النادي.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: العقد الجديد سيبقي صلاح في "آنفيلد" حتى 2025، هذا العقد جعل من راتبه الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول.

وتابعت: "عقد صلاح الجديد يتضمن تقاضيه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا".

ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان: السعادة لا تسعني وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع، استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وأحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما، 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.