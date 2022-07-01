توتنهام يُعلن ضم البرازيلي ريتشارليسون من إيفرتون

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي يوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم إيفرتون الدولي البرازيلي ريتشارليسون، في صفقة قدّرتها تقارير صحافية بمبلغ 58 مليون يورو من دون المكافآت.

ونشر توتنهام تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: يسرّنا أن نعلن عن توقيع ريتشارليسون من إيفرتون، في انتظار الحصول على تصريح عمل.

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ووقّع اللاعب البالغ 25 عاماً عقداً حتى نهاية موسم 2027، حسب ما أشار توتنهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني.

ويمكن أن يكون ريتشارليسون أغلى لاعب يتم التعاقد معه في تاريخ توتنهام، إذا تم دفع كل المكافآت المدرجة في الصفقة.

وانضم ريتشارليسون إلى إيفرتون قادماً من واتفورد في عام 2018 مقابل 50 مليوناً.

سجل "راقص السامبا" 53 هدفاً في 152 مباراة لصالح الـ "توفيز"، منها 6 أهداف في مباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي ليساهم في بقاء نادي ميرسيسايد في الـ "بريميرليغ".

ويلبي الانتقال إلى توتنهام رغبة ريتشارليسون في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وتعاقد توتنهام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي خلال سوق الانتقالات الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الإيطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثمبتون ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من برايتون.