سان جيرمان يتعاقد مع البرتغالي فيتينيا في أولى صفقاته

تعاقد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم مع لاعب وسط بورتو البرتغالي الدولي فيتينيا، في أولى صفقات النادي الباريسي للموسم الجديد.

وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة مع اللاعب البالغ 22 عاماً بحوالي 40 مليون يورو (42 مليون دولار) لمدة خمسة أعوام.

مادة اعلانية

قال الوافد الجديد على موقع نادي العاصمة الباريسية: أخرج من أفضل موسم لي مع بورتو، فزت بالألقاب وتمكنت من أن أصبح لاعباً دولياً، وكان ذلك حلماً بالنسبة لي.

وأضاف: أريد أن أستمر في التطور، وأريد أن أفعل ذلك هنا، ومواصلة الفوز بالألقاب، واصفاً نفسه بالـ "تقني" و"موجه نحو الهجوم".

وبعد أقل من شهر على إعلان تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي حتّى عام 2025، ينتظر سان جيرمان وصول المدرب كريستوف غالتييه للحلول بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويُعدّ فيتور ماتشادو فيريرا "فيتينيا" من ابناء مركز التكوين في بورتو، وقد أعير إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في موسم 2020-2021، حيث خاض 22 مباراة.

عاد الى فريق "التنين" في الموسم المنصرم، وفرض نفسه في الوسط حيث خاض 47 مباراة سجل فيها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وتحت إشراف المدرب سيرجيو كونسيساو، أحرز ثنائية الدوري-الكأس في البرتغال، ما فتح له باب المنتخب في مارس الماضي ليخوض 3 مباريات دولية.