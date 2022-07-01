صلاح: تجديد عقدي استغرق وقتاً طويلاً.. حان وقت التركيز

أكد الدولي المصري محمد صلاح أنه يشعر بالسعادة والحماس عقب تجديده لتعاقده مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.

ووضع صلاح حدًا للشائعات حول مستقبله في "آنفيلد" مجددًا تعاقده الذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وأعلن ليفربول أن العقد الجديد لقائد منتخب مصر سيكون "طويل الأمد".

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وقال صلاح للموقع الرسمي لليفربول: أشعر بالسعادة، ومتحمس للفوز بالمزيد من الألقاب مع الفريق، إنه يوم رائع للجميع.

وتابع: الأمر استغرق وقتًا طويلًا لكن كل شيء انتهى الآن وحان الوقت للتركيز على ما هو قادم، مستوى الفريق كان يتصاعد خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة، في الموسم المنقضي كنا قريبين من الفوز بأربعة ألقاب، لكن الحظ لم يحالفنا في النهاية.

وأتم: أعتقد أننا في وضع يسمح للقتال على كل الألقاب دومًا، قمنا بحسم صفقات أخرى أيضًا، علينا أن نواصل العمل بجد من أجل الفوز بكل شيء، رسالتي للجماهير هي أن فريقكم سيبذل قصارى جهده الموسم المقبل، لذلك ننتظر دعمكم المعتاد.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادًما من روما عام 2017، مسجلًا 44 هدفًا خلال أول مواسمه في إنجلترا بجميع البطولات.