كلوب: صلاح أسطورة و"آلة".. يستحق الانتظار كل هذه المدة

أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بلاعبه محمد صلاح عقب إعلان النادي تجديد تعاقد الأخير بعقد طويل الأمد يضمن له البقاء حتى 2025 ويحصل بموجبه على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بحسب التقارير الصحافية المختلفة.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي: الآن يجب على جماهيرنا الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، تجديد صلاح هدية مميزة لهم، أنا سعيد للغاية، إنه القرار الأفضل لنا وله، إنه ينتمي لليفربول.

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وتابع: الأمر استغرق وقتًا طويلًا، وهذا شيء طبيعي، الأشياء الجيدة تستحق الانتظار، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وواصل: سنوات صلاح الأفضل آتية، ما فعله لليفربول منذ أن وصل هنا عمل أسطوري، ومن الناحية البدنية إنه آلة، إمكانياته وقدراته وقراراته تطورت كثيرًا.

وأتم: صلاح محبوب من زملائه، والجماهير تعتبره ملكًا، سيبقى لمزيد من الوقت هنا ما يعني أننا سنحقق المزيد سويًا.

وظهر صلاح 254 مرة بقميص "الريدز" منذ 2017 وحتى الآن، سجل خلالها 156 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة لزملائه.