مانشستر سيتي يضم الحارس أورتيغا في صفقة مجانية

أكد نادي مانشستر سيتي بطل دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أنه ضم إلى صفوفه حارس المرمى شتيفان أورتيغا لاعب أرمينيا بيليفيلد المنافس في الدوري الألماني، بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام في صفقة مجانية.



وانتهى عقد الألماني أورتيغا (29 عاما) مع بيليفيلد بعد أن شارك في 33 مباراة من جميع مباريات الفريق في موسم الدوري الألماني الماضي وهي 34 مباراة لكن الفريق فشل في الحفاظ على مكانه في دوري الكبار وهبط للدرجة الأدنى في نهاية الموسم.



وعن الصفقة الجديدة قال أورتيغا: هذه صفقة انتقال رائعة بالنسبة لي، مانشستر سيتي فريق مذهل، يملك عناصر من الطراز العالمي في كل مركز.



وسيكون أورتيغا الحارس الثاني لسيتي بعد إيدرسون بينما ترشح التوقعات الحارس الاحتياطي زاك ستيفن للانتقال من النادي بعد أن ارتكب خطأ كبيرا في هزيمة سيتي بقبل نهائي كأس إنجلترا أمام ليفربول في أبريل الماضي.

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