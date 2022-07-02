إنتر ميلان يكمل إجراءات التعاقد مع مخيتاريان

كشف نادي إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أنه أكمل إجراءات التعاقد مع هنريك مخيتاريان، بعد رحيل لاعب الوسط الأرميني عن نادي روما.
وسبق لمخيتاريان (33 عاما) اللعب في صفوف بروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد وأرسنال في إنجلترا وقدم أداء متميزا مع روما في الموسم الماضي، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.
ولم يكشف إنتر ميلان عن أي تفاصيل حول عقده مع مخيتاريان لكن وسائل إعلام قالت إنهما ارتبطا بعقد لمدة عامين.
ويأتي ضم مخيتاريان بعد تعاقد إنتر ميلان مع حارس المرمي الكاميروني أندريه أونانا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (إعارة لمدة عام من تشيلسي) ولاعب الوسط الألباني كريستيان أصلاني.
وتتحدث تقارير أيضا عن سعي إنتر ميلان للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا.
واحتل إنتر ميلان بطل دوري إيطاليا في موسم 2021 المركز الثاني بين فرق البطولة خلف جاره ميلان في الموسم الماضي.
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