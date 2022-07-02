رونالدو يحسم قراره ويطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي، إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية.



وأضافت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما يرغب بشدة في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال باقي مسيرته. ولم يتأهل يونايتد للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

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