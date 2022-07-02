ساينز ينتزع مركز أول المنطلقين في سيلفرستون

انتزع الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري مركز أول المنطلقين بجائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وسط الأمطار يوم السبت.



وفي الفترة الثالثة من التجارب لم تتوقف الأمطار، وطلبت كل الفرق من سائقيها البقاء على أرض الحلبة مع تحذيرهم مع زيادة الأمطار قرب النهاية، لتتحول التجارب التأهيلية إلى ما يشبه سباق سرعة.



وكان الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول في الصدارة إلى أن خطفها ساينز في اللحظات الأخيرة.



وسينطلق فرستابن من المركز الثاني وخلفه شارل لوكلير سائق فيراري وزميله سيرجيو بيريز.

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