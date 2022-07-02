مودريتش: لن نعذب مبابي بسبب رفضه الانضمام إلينا

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد حول تفضيل مبابي البقاء في باريس سان جيرمان عن الانتقال لفريق العاصمة الإسبانية، كما اعترف بشعوره بالألم نتيجة رحيل قائده السابق سيرجيو راموس.

وأعلن مبابي تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي حتى 2025، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الدفاع عن ألوان "الميرينغي".

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وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية: هذا قراره وله حرية الاختيار وعليه تحمّل ذلك، كنا نعتقد جميعًا أنه سيأتي لكن لم يحدث، لن نعذب الرجل في نهاية الأمر.

وتابع: مبابي لاعب رائع لكن لا يوجد لاعب أهم من ريال مدريد، هذا النادي أعظم من أي شيء.

وعن رحيل راموس قال لوكا: شعور مؤلم بالطبع، تشاركنا العديد من اللحظات الرائعة خلال 9 سنوات سابقة، ساعدني على التكيّف وآمن بي، وكان صديقي منذ يومي الأول، أفتقده بشدة لكن هكذا تسير الحياة في كرة القدم.

ولعب مودريتش 45 مباراة مع فريقه بجميع البطولات خلال الموسم الحالي، فائزًا بدوري أبطال أوروبا والدوري والسوبر الإسبانيين.