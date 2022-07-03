أسطورة ليفربول لصلاح: تجديد عقدك سيجعلك أفضل مني

كشف إيان راش، أسطورة ليفربول، عن دوره في تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق، من خلال علاقته الجيدة بوكيل اللاعب رامي عباس.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات اللاعب الويلزي والتي قال خلالها: استمتعت بتناول بعض الوجبات مع رامي عباس في دبي حيث يعيش، ولندن وباريس وليفربول، في كل مرة كان الحديث يتمحور حول صلاح ومستقبله، أخبرته بأنه إذا بقي في الفريق وحافظ على أدائه سيصبح أسطورة حقيقية في ليفربول.

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وتابع: سواريز وتوريس وماني لاعبون رائعون، لكنهم لم يستمروا لفترة تكفي لنطلق عليهم أساطير حقيقية. عليك أن تلعب في أعلى المستويات لـ10 سنوات متتالية لتصبح أسطورة، صلاح يمكنه فعل ذلك.

وكشف راش عن حديثه مع صلاح قائلًا: أخبرته أنه إذا استمر مع ليفربول سيحطم أرقامي القياسية، الجميع في ليفربول سعداء الآن وأتمنى لو أنني ساهمت ولو بشكل بسيط في إقناعه بالعقد الجديد، بكل صدق أتمنى أن يحطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: العقد الجديد سيبقي صلاح في "آنفيلد" حتى 2025، هذا العقد جعل من راتبه الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول.

وأتمّت: عقد صلاح الجديد يتضمن تقاضيه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.