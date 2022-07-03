أُنس جابر تبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

تأهلت التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبها على البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 7-6 و6-4 يوم الأحد.
وفرطت أُنس في تفوقها بفارق شوطين في كل مجموعة قبل أن تحسم تأهلها إلى دور الثمانية.
وتلعب أُنس ضد التشيكية ماري بوزكوفا غير المصنفة والتي تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا بنتيجة 7-5 و6-2.
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