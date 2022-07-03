.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أُنس جابر تبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

  • الخط
أنس جابر
ستلعب أُنس ضد التشيكية ماري بوزكوفا غير المصنفة

أُنس جابر تبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تأهلت التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبها على البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 7-6 و6-4 يوم الأحد.

وفرطت أُنس في تفوقها بفارق شوطين في كل مجموعة قبل أن تحسم تأهلها إلى دور الثمانية.

وتلعب أُنس ضد التشيكية ماري بوزكوفا غير المصنفة والتي تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا بنتيجة 7-5 و6-2.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البيت الأبيض يعلق الضريبة الفيدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر البيت الأبيض يعلق الضريبة الفيدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر
اكتشف المزيد