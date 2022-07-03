الاتحاد الأوروبي يتوعد المسيئين للاعبي كرة القدم عبر الإنترنت

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الأحد أنه أطلق برنامجا لمكافحة الإساءات العنصرية التي توجه للاعبين عبر الإنترنت وذلك عن طريق العمل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى المسيء وزيادة الوعي بتأثير هذه الإساءات.

وأوضح اليويفا أن البرنامج سيطلق خلال البطولة الأوروبية للكرة النسائية التي ستقام ما بين 6 و31 يوليو الجاري وأنه "سيتابع وسيبلغ وسيعالج" حالات الإساءة عبر الإنترنت.

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وتعرض لاعبو إنجلترا ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا لإساءات عنصرية عبر الانترنت بعد أن أهدروا ركلات ترجيح خلال حسم المواجهة مع إيطاليا في نهائي البطولة الأوروبية الأخيرة العام الماضي.

وكشف تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الشهر الماضي عن أن أكثر من نصف اللاعبين في بطولتي أوروبا وكأس الأمم الافريقية العام الماضي تعرضوا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت.

وقال اليويفا في بيان: برنامج الاحترام يهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى التصدي للسلوك المسيء والتمييز عبر الانترنت خلال جميع المنافسات النهائية.. بما في ذلك المباريات النهائية لبطولات الشباب والنساء والرجال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف البيان: ولتأكيد حذف هذا المحتوى المسيء يتعاون اليويفا بصورة مباشرة مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل تويتر وميتا (إنستغرام وفيسبوك) وتيك توك.