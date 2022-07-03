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تأجيل أمم إفريقيا واعتماد "دوري السوبر" بمكافآت ضخمة

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مقر الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

تأجيل أمم إفريقيا واعتماد "دوري السوبر" بمكافآت ضخمة

الرباط - رويترز

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كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يوم الأحد أنه تقرر تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم ستة أشهر حتى يناير 2024.

وأعلن موتسيبي أيضا إطلاق مسابقة دوري السوبر الإفريقي بداية من موسم 2023-2024، وسيصل مجموع جوائزها إلى 100 مليون دولار على أن تكون مكافأة البطل 10 ملايين دولار.

وجاء القراران خلال اجتماع الكاف في المغرب، ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل كأس الأمم في جدل جديد بسبب تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا.

وكان من المفترض إقامة كأس الأمم في يونيو من العام المقبل في ساحل العاج.

ومن المقرر أن يعود نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى نظامه القديم، بإقامة مباراتي ذهاب وإياب بدلًا من لعبه خلال لقاء واحد.

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