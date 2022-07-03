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توقف سباق بريطانيا قبل إكمال أول لفة بسبب حادث مروّع

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حادث فورمولا
لقطة من الحادث

توقف سباق بريطانيا قبل إكمال أول لفة بسبب حادث مروّع

لندن - رويترز

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توقف سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل إكمال أول لفة بعد حادث كبير بين عدد من السائقين يوم الأحد، حيث انقلبت سيارة غوانيو تشو سائق ألفا روميو وطارت من فوق حائط الإطارات.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من السباق لأول مرة هذا الموسم، كما خرج تشو.

واصطدم بيير جاسلي سائق ألفا تاوري مع راسل الذي فقد السيطرة على سيارته ليصطدم مع تشو.

وفقد تشو السيطرة على سيارته أيضا لتنقلب على رأسها وتخرج عن مسار الحلبة لتطير من فوق حائط الإطارات.

وأبلغ ألفا روميو سائقه فالتيري بوتاس أن زميله تشو بخير، وتم نقله إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

واضطر ألكسندر ألبون سائق وليامز للإبطاء، بسبب الحوادث أمامه ليصطدم به الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن. ونُقل ألبون إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

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