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جائزة بريطانيا الكبرى.. ساينس يحقق فوزه الأول في سباق مثير

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ساينس
ساينس بعد الفوز بالسباق

جائزة بريطانيا الكبرى.. ساينس يحقق فوزه الأول في سباق مثير

لندن - فرانس برس

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حقق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس فوزه الأول في مسيرته في فورمولا واحد مع إحرازه المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون يوم الأحد، في سباق مثير شهد بداية عنيفة أوقفت الانطلاقة.

وتصدّر ساينس السباق أمام المكسيكي سائق ريد بول سيرجيو بيريس، فيما حلّ البريطاني بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون ثالثاً مع مرسيدس. وأنهى بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستاين السباق في المركز السابع.

وتوقف السباق قبل إكمال أول لفة بعد حادث كبير بين عدد من السائقين، حيث انقلبت سيارة غوانيو تشو سائق ألفا روميو وطارت من فوق حائط الإطارات.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من السباق لأول مرة هذا الموسم، كما خرج تشو.

واصطدم بيير جاسلي سائق ألفا تاوري مع راسل الذي فقد السيطرة على سيارته ليصطدم مع تشو.

وفقد تشو السيطرة على سيارته أيضا لتنقلب على رأسها وتخرج عن مسار الحلبة لتطير من فوق حائط الإطارات.

وأبلغ ألفا روميو سائقه فالتيري بوتاس أن زميله تشو بخير، وتم نقله إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

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