كواليس العقد الجديد.. صلاح هدد بالانتقال إلى تشيلسي

كشفت تقارير صحافية أن الدولي المصري محمد صلاح هدد إدارة ليفربول بالانتقال إلى الغريم تشيلسي قبل أن يوقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع فريقه الحالي.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن صلاح كان يستعد للانتقال إلى "البلوز" كورقة ضغط على إدارة ليفربول لتنفيذ طلباته، وأن ممثليه عقدوا اتصالات مع تود بويلي المالك الجديد للنادي اللندني.

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وكانت ورقة الضغط تلك عاملا رئيسيا في موافقة إدارة ليفربول على منح صلاح حوالي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع الإضافات، وأن رامي عباس وكيل اللاعب أبلغ المسؤولين أن صلاح لا يمانع العودة إلى فريقه الأسبق تشيلسي إذا لم يحققوا له ما يريد.

إدارة ليفربول كانت مستعدة للتخلي عن صلاح مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لكنهم أدركوا بعد رحيل ماني إلى بايرن ميونخ أن رحيل نجم آخر إلى فريق غريم سيزيد من غضب جماهير النادي.

وقال صلاح للموقع الرسمي لليفربول عقب وضع الحبر على الورق: أشعر بالسعادة، ومتحمس للفوز بالمزيد من الألقاب مع الفريق، إنه يوم رائع للجميع، الأمر استغرق وقتًا طويلًا لكن كل شيء انتهى الآن وحان الوقت للتركيز على ما هو قادم.