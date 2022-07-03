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ليفربول يدعم هجومه بصفقة شابة

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ليفربول
كارفاليو لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاماً

ليفربول يدعم هجومه بصفقة شابة

ليفربول - د ب أ

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد رسميا عن ضم المهاجم البرتغالي فابيو كارفاليو من صفوف فولهام.

وأوضح ليفربول أن كارفاليو لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاما، سيرتدي القميص رقم 28.

وأشار ليفربول إلى أن تعاقده مع النجم البرتغالي الشاب جاء بعد الدور المحوري الذي لعبه خلال حملة تتويج فولهام بلقب دوري البطولة الإنجليزية في الموسم الماضي، ومساهمته في عودة الفريق إلى الدوري الممتاز.

وأكد ليفربول أن المدافع بن ديفيز ترك القميص رقم 28 لكارفاليو، وسيرتدي الآن القميص رقم 24 مع الفريق في الموسم المقبل.

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