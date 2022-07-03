"المال" سبب انفصال بيكيه وشاكيرا.. ونزاع قضائي بينهما

كشفت تقارير صحافية عن مصادر مقربة من المغنية الكولومبية شاكيرا أن "المال" كان سبب انفصالها عن شريكها السابق الإسباني بيكيه قائد فريق وبرشلونة، وأن الثنائي سيتنازعان حول أحقية أي منهما في حضانة طفليهما.

وقال الثنائي في بيان مشترك مطلع الشهر الماضي: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.

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وأكد مصدر مقرب من عائلة شاكيرا خلال حديث مع موقع "EsDiario" الإسباني أن سبب الانفصال اقتصادي بحت، بعدما طلب بيكيه منها مبلغًا كبيرًا من المال حتى يستثمره في أعمال تجارية، لكن والديها رفضا اختلاط أموالهما، وكان هذا سبب بداية المشاكل بين الثنائي.

وقال المصدر: شاكيرا كانت متمسكة بعلاقتها مع بيكيه لأنه والد طفليها، لكنها كانت واثقة أنها لن تتزوجه أبدًا.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الثنائي سيتنازع قضائيًا حول حضانة الأطفال، إذ يريد بيكيه الوصاية القانونية على ميلان وساشا بل اتخذ أولى الخطوات القانونية في هذا الصدد، بينما تعتزم شاكيرا نقل الطفلين معها إلى ميامي الأميركية لأنها لا تملك الكثير من الأصدقاء في برشلونة وترغب في الرحيل عن المدينة.

والتقى النجمان قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).